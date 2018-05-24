КАМАЗ может выплатить дивиденды в размере 749,6 млн рублей

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал годовому собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов за 2017 году 749,6 млн рублей.

Как сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации, чистую прибыль КАМАЗа в размере 3 млрд также предлагается распределить на формирование резервного фонда (150,8 млн рублей) и финансирование инвестиционных проектов (2,1 млрд рублей).

Годовое собрание акционеров КАМАЗа состоится 29 июня.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ выплатит в 2018 году 116,6 миллиона рублей доходов по ценным бумагам компании.