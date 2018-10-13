Кадыров может трудоустроить арестованных Мамаева и Кокорина в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности трудоустроить в футбольный клуб «Ахмат» нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после их выхода на свободу и вне зависимости от исхода уголовного дела против них.

«Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку — этим займутся следствие и суд, если дело дойдет до суда. Я посоветовался с руководством футбольного клуба „Ахмат“ — мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, целью этого является «помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации».

Напомним, Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела и обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.



Накануне стало известно, что на Мамаева и Кокорина не стали возбуждать уголовное дело по избиению водителя.