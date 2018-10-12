На Мамаева и Кокорина не стали возбуждать уголовное дело по избиению водителя

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Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что в деле с избиением водителя ведущей Первого канала, уголовное дело в отношении его клиента возбуждено не было.

«Мы дали развернутые показания по эпизоду, который произошел на парковке. В настоящее время он квалифицирован следствием по статье 116 – умышленное причинение побоев. Исходя из тех повреждений, которые установлены у потерпевшего, возможно, со временем будет переквалификация на другую статью, предусматривающую либо легкий, либо средней тяжести вред здоровью.

Пока об этом речи не идет, уголовное дело возбуждали в отношении неустановленных лиц. Подозреваемыми по этому делу ни Мамаев, ни Кокорин не являются.

Павел не является главным фигурантом, он один из участников. Мы дали подробные показания по этому делу и указали степень своего участия в этом эпизоде. Ни подозрений, ни обвинений в рамках этого уголовного дела не выдвигалось. Только по эпизоду в кафе. А в нем мы признали свою непричастность к этим действиям», – сказал Бушманов в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, футболист Павел Мамаев был арестован Тверским судом Москвы на 2 месяца по подозрению в хулиганстве.