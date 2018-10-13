Facebook сообщил о преувеличении количества взломанных аккаунтов на 20 млн

Социальная сеть Facebook преувеличила число аккаунтов пользователей, взломанных хакерами в сентябре.

По словам вице-президента соцсети Гая Розена, взлом коснулся 30 млн пользователей, а не 50 млн как сообщалось ранее, говорится в блоге Facebook.

.Напомним, что об «уязвимости» соцсети стало известно в конце сентября.



Злоумышленники воспользовались «дырой» в коде, связанной с функцией «Посмотреть как». Это позволило им получить «маркеры доступа» (цифровые ключи), используя которые можно получить контроль над какой-либо страницей.