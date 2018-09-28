Facebook заявил об «уязвимости», затронувшей 50 млн аккаунтов

Американская компания Facebook заявила об «уязвимости» соцсети, от которой пострадали 50 млн аккаунтов.

Злоумышленники воспользовались «дырой» в коде, связанную с функцией «Посмотреть как». Это позволило им получить «маркеры доступа» (цифровые ключи), используя которые можно получить контроль над какой-либо страницей, сообщается на сайте компании.

Расследование произошедшего находится на ранней стадии. На данный момент уязвимость устранена. Отмечается, что 90 млн пользователей придётся вновь ввести свои данные для входа в аккаунт.

Ранее Facebook заподозрили в передаче телефонных номеров третьим лицам.