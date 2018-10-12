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Скончалась народная артистка СССР Маргарита Юрьева

20:15, 12.10.2018

На 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Маргарита Юрьева.

«12 октября 2018 года после тяжелой болезни на 94-м году жизни скончалась Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», — говорится в сообщении пресс-службы Московского художественного академического театра имени Горького.

Прощание с Юрьевой пройдет в фойе театра во вторник, 16 октября.

Ранее умер заслуженный артист России Роман Карцев.

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