Умер Роман Карцев
Умер артист Роман Карцев. Об этом в фейсбуке сообщила Наталья Жванецкая.
Карцев — заслуженный артист России. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.Происшествия
Умер артист Роман Карцев. Об этом в фейсбуке сообщила Наталья Жванецкая.
Карцев — заслуженный артист России. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.Происшествия
«Инвестиционный» портфель ученика: во что современные дети инвестируют свои сбережения
Обзор последних достижений российского авиапрома и прогнозы авторитетных экспертов
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым