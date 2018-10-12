В Башкирии, Пермском крае и других регионах России выпал снег

В некоторых регионах России сегодня, 12 октября, выпал снег.

Сильные осадки наблюдаются в Башкирии. Здесь идет мокрый снег и устанавливается снежный покров. Синоптики предупредили, что такая погода продержится около трех дней.

















Гидрометцентр в Пермском крае также спрогнозировал снег в конце неделе, но он выпал в некоторых районах уже сегодня. Покрова, как в соседней Башкирии, в городах пока не наблюдается.















Также пользователи Сети сообщают о выпавшем снеге на Урале, в Чите, Забайкалье и других регионах страны.



Сегодня утром администрация Перми попросила автомобилистов сменить резину на зимнюю в ближайшее время.