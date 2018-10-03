Синоптики прогнозируют аномально теплый октябрь в Казани

Гидрометцентр России прогнозирует аномально теплый октябрь в Казани в этом году. Температурные показатели ожидаются выше нормы.

«Среднесуточная многолетняя температура воздуха в октябре в столице Татарстана составляет плюс 4 градуса. Эти данные подтверждаются: сегодня, 3 октября, воздух днем прогреется до 13 градусов, ночью – плюс 9, то есть на 4 градуса выше нормы", — цитирует пресс-служба КФУ профессора Юрия Переведенцева.

По его словам, на характер погоды влияет североатлантический циклон, который принес в Казань дожди.

Отмечается, что минимальная суточная температура воздуха 3 октября, по данным за 126 лет, была зафиксирована в 1903 году и составила минус 5,1 градуса. Максимальная же была отмечена в 1915 году — на уровне 23,4 градуса тепла.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре завтра, 4 октября.