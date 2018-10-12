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С 15 октября отменят электрички из Казани в Йошкар-Олу

18:45, 12.10.2018
С 15 октября отменят электрички из Казани в Йошкар-Олу
Фото: pixabay.com

С 15 октября выводятся из расписания пригородные поезда сообщением Казань — Йошкар-Ола — Табашино.

Также электрички не будут ходить в обратном направлении, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что РЖД с 9 декабря запустит ежедневный скорый ночной поезд по маршруту Самара — Казань. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Время в пути — более 10 часов. При этом поезд будет курсировать через Ульяновск.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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