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С 9 декабря из Самары в Казань будет ходить ежедневный ночной поезд

08:59, 27.09.2018
С 9 декабря из Самары в Казань будет ходить ежедневный ночной поезд
Фото: pixabay.com

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустит ежедневный скорый ночной поезд по маршруту Самара-Казань.

Поезд начнет ходить между городами с 9 декабря. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Время в пути составит более 10 часов, передает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Сейчас из Самары в Казань ходит беспересадочный поезд Самара — Киров. Также прямые рейсы в Казань из самарского аэропорта «Курумоч» осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Ранее стало известно, что поезда из Казани в Крым запустят в 2019 году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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