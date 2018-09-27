С 9 декабря из Самары в Казань будет ходить ежедневный ночной поезд

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустит ежедневный скорый ночной поезд по маршруту Самара-Казань.

Поезд начнет ходить между городами с 9 декабря. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Время в пути составит более 10 часов, передает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Сейчас из Самары в Казань ходит беспересадочный поезд Самара — Киров. Также прямые рейсы в Казань из самарского аэропорта «Курумоч» осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро».



Ранее стало известно, что поезда из Казани в Крым запустят в 2019 году.

