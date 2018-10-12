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Ежедневный поезд Самара — Казань будет проходить через Ульяновск

08:26, 12.10.2018 1
Ежедневный поезд Самара — Казань будет проходить через Ульяновск
Фото: pixabay.com

Новый пассажирский скорый поезд Самара – Казань будет курсировать через Ульяновск.

По информации пресс-службы РЖД, из Ульяновска до Самары можно будет добраться за пять часов. Стоимость поездки составит от 575 рублей. Также из Ульяновска в Казань предусмотрены ночные пятичасовые рейсы от 540 рублей.

Напомним, поезд по маршруту Самара — Казань начнет ходить между городами с 9 декабря. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Время в пути — более 10 часов.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:48
    побыстрей нельзя, что ли...
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