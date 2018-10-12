Минниханов возмутился низкой явкой директоров на семинаре в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов жестко высказался по поводу директоров промышленных предприятий, которые не пришли на семинар по вопросам цифровизации промышленности и реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«И сами не работают над цифровизацией своих предприятий, и не хотят этому учиться», — возмутился президент РТ.



Он также поручил персонально разобраться по каждому из отсутствующих, передает ИА «Татар-информ».

Как уточнил руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайруллин, на семинар, который был организован сегодня на площадке ПАО «КАМАЗ», были приглашены более 50 директоров промышленных предприятий республики. Большая часть из них на мероприятии не появилась.

Ранее Рустам Минниханов отчитал министра молодежи РТ Дамира Фаттахова за отсутствие комплексной программы по капремонту детских лагерей. Президент РТ пояснил, что давал поручение продумать, как за короткое время возможно привести в соответствие максимальное количество детских лагерей, а не подготовить отдельные проекты.