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Мэрия Перми просит водителей сменить шины на зимние

12:11, 12.10.2018
Мэрия Перми просит водителей сменить шины на зимние
Фото: pixabay.com

Администрация Перми напоминает автомобилистам о необходимости сменить шины в ближайшее время.

По прогнозам синоптиков, в выходные и на следующей неделе возможно понижение температуры до минусовой отметки, вероятен снег. В городском департаменте дорог и транспорта отметили, что «своевременная смена шин — это в первую очередь залог безопасности».

«Лучше, конечно, автомобилистам в первое время переходных температур пользоваться общественным транспортом», — добавили в ведомстве.

Напомним, движение на улице Уральской в Перми полностью откроют 15 октября.

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