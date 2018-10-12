Мэрия Перми просит водителей сменить шины на зимние

Администрация Перми напоминает автомобилистам о необходимости сменить шины в ближайшее время.

По прогнозам синоптиков, в выходные и на следующей неделе возможно понижение температуры до минусовой отметки, вероятен снег. В городском департаменте дорог и транспорта отметили, что «своевременная смена шин — это в первую очередь залог безопасности».

«Лучше, конечно, автомобилистам в первое время переходных температур пользоваться общественным транспортом», — добавили в ведомстве.

Напомним, движение на улице Уральской в Перми полностью откроют 15 октября.