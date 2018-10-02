Движение на улице Уральской в Перми полностью откроют 15 октября

В Перми движение автомобилей в обоих направлениях на улице Уральской планируют полностью запустить 15 октября. Такую задачу поставил подрядчику глава города Дмитрий Самойлов.

После открытия движения специалисты приступят к обустройству парковочных карманов, восстановлению тротуаров, устройству контактной сети и установке новых опор освещения. Все работы будут производиться в течение зимы и завершатся в 2019 году, рассказали в мэрии.

Добавим, капитальный ремонт улицы Уральской на участке от цирка до улицы Розалии Землячки начался 1 июля. На данный момент подрядная организация ведет работы по устройству асфальта на нечетной стороне на участке от улицы Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми дорогу в аэропорт выпрямят за 290 млн рублей.