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Происшествия

МКС могут перевести в беспилотный режим из-за аварии «Союза»

10:46, 12.10.2018
МКС могут перевести в беспилотный режим из-за аварии «Союза»
Фото: pixabay.com

МКС могут перевести в беспилотный режим из-за последствий аварии «Союза» на Байконуре.

Кроме того, из-за аварии могут перенести запуски к МКС грузового корабля «Прогресс» и следующего «Союза», передает ТАСС со ссылкой на Роскомос.

Напомним, накануне во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла «авария носителя». Экипаж корабля приземлился в Казахстане. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Позже СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан.

Происшествия
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