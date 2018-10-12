В Казани 15-летнюю школьницу сбили на остановке

В казанском поселке Салмачи на перекрестке улиц Мира и Центральная женщина за рулем Ford сбила стоявшую на остановке школьницу.



Как сообщает ГИБДД Казани, водитель не справилась с управлением и наехала на школьницу, после чего женщина съехала с дороги и врезалась в металлический гараж.

В результате ДТП школьница получила ушиб коленного сустава, водителя госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.

Накануне в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом, погибли 11 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.