В Казани 15-летнюю школьницу сбили на остановке
В казанском поселке Салмачи на перекрестке улиц Мира и Центральная женщина за рулем Ford сбила стоявшую на остановке школьницу.
Как сообщает ГИБДД Казани, водитель не справилась с управлением и наехала на школьницу, после чего женщина съехала с дороги и врезалась в металлический гараж.
В результате ДТП школьница получила ушиб коленного сустава, водителя госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.
Накануне в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом, погибли 11 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.Происшествия Татарстан
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