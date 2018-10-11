Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Чувашии, число погибших выросло до 13

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Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после ДТП в Чувашии. Число погибших в нем выросло до 13.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел примерно в 19.10 между населенными пунктами Лапсары и Карачуры.

По предварительным данным, водитель самосвала «Мерседес» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Фиат». Всего в микроавтобусе находилось 18 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом.