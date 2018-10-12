Минниханов откроет в Челнах Хлебный проезд

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны примет участие в торжественном открытии Хлебного проезда.



Дорога общей протяженностью 2,7 км в промышленной зоне города была реконструирована при поддержке Фонда развития моногородов, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что Минниханов уже посетил набережночелнинское АО «Изоляционный трубный завод», которое стало резидентом ТОСЭР «Набережные Челны» осенью прошлого года. Готовая продукция завода предназначена для магистральных газонефтепроводов.

Также сегодня в автограде Рустам Минниханов планирует провести выездное расширенное заседание антитеррористической комиссии в РТ.



Накануне В Татарстан с рабочим визитом прибыли аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и делегация из Казахстана. Минниханов проведет расширенную встречу с гостями сегодня, 12 октября, в казанском Кремле.