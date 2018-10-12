Средний чек россиян вырос в сентябре из-за роста цен — «Ромир»

Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла с 495 рублей до 519 рублей после снижения в течение пяти месяцев — с апреля по август.



Общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3% при месячной инфляции 0,2%, говорится в исследовании холдинга «Ромир». В годовом выражении рост составил всего 1,9%, что почти в два раза ниже накопленной за этот период инфляции в 3,4%.

Таким образом, реальные траты россиян (без учета инфляции) в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года.

Стоит отметить, что в Приволжском округе расходы населения по итогам сентября сократились на 2,9%, а в годовом выражении на 1,8%.

Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в 2019 году приведет к ускорению инфляции в Татарстане до 104,3%. По итогам 2018 года в республике ожидают инфляцию в размере 2,9%.