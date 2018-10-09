Инфляция в Татарстане достигнет 4,3% из-за повышения НДС

Повышение ставки НДС в 2019 году приведет к ускорению инфляции в Татарстане до 104,3%. По итогам 2018 года в республике ожидают инфляцию в размере 2,9%.



В целом рост цен за 2019 год не превысит 4% из-за «сценарных условий», передает «Коммерсант» со ссылкой на министра экономики РТ Фарида Абдулганиев.

По его словам, «на весь прогнозный период заложен рост реальной заработной платы», уверяя, что фонд заработной платы будет расти на 5,6—6,8%, то есть с опережением инфляции.



Ранее Банк России спрогнозировал пик годовой инфляции в первом квартале 2019 года.