Дело на 25 млн: для брата экс-начальника БОП МВД Татарстана запросили СИЗО

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В казанском суде решается вопрос о мере пресечения младшему брату бывшего начальника отдела БОП МВД Татарстана Динару Залялову. Следком просит отправить его в СИЗО по делу о посредничестве во взятке 25 млн рублей.

По данным «Реального времени», фигурант не признает. Ранее в Казани был арестован его брат, подполковник в отставке Ильнар Залялов, которого заподозрили в получении 500 тысяч рублей «за отсутствие претензий со стороны БОП» в отношении двух казанских бизнесменов в 2014-м году.

Через три года этих предпринимателей привлекли по делу ОПГ «Тукаевские», и они дали показания против старшего из братьев.