Прокуратура Уфы добилась блокировки сайтов, где торговали краснокнижными змеями и рыбами

Прокуратура Кировского района Уфы выявила сайты, на которых размещалась информация о продаже животных и рыб, занесенных в Красную книгу РФ.

В ходе проверки надзорного ведомства были выявлены три-интернет ресурса, где предлагалось приобрести русского осетра, стерлядь, нельму и редкий вид змеи – краснопоясного динодона, находящихся под особой охраной государства. Наличие документов об их выращивании в питомнике на сайтах отсутствовали.

Учитывая, что законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная ответственность, прокурор района обратился в суд с требованием признать сведения на интернет-ресурсах запрещенными к распространению.

В ближайшее время Роскомнадзор заблокирует данные интернет-страницы.

Напомним, природоохранная прокуратура РТ заблокировала сайт по продаже леопардов.