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Природоохранная прокуратура РТ заблокировала сайт по продаже леопардов

10:33, 19.09.2018 1
Природоохранная прокуратура РТ заблокировала сайт по продаже леопардов
Фото: programmes.putin.kremlin.ru

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в этом году внесла особый вклад в сохранение редкого краснокожего вида животных — дальневосточного леопарда.

Как сообщил на межведомственном совещании в прокуратуре РТ казанский природоохранный прокурор Альберт Хабиров, силами сотрудников прокуратуры в интернете был выявлен веб-сайт, при помощи которого на территории Татарстана велась торговля леопардами.

По иску прокуратуры суд вынес решение о блокировке сайта, и оно было выполнено, передает с совещания корреспондент «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:07
    Леопарды..краснокожие? Они ведь даже не индейцы :-)))
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