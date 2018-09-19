Природоохранная прокуратура РТ заблокировала сайт по продаже леопардов

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в этом году внесла особый вклад в сохранение редкого краснокожего вида животных — дальневосточного леопарда.

Как сообщил на межведомственном совещании в прокуратуре РТ казанский природоохранный прокурор Альберт Хабиров, силами сотрудников прокуратуры в интернете был выявлен веб-сайт, при помощи которого на территории Татарстана велась торговля леопардами.

По иску прокуратуры суд вынес решение о блокировке сайта, и оно было выполнено, передает с совещания корреспондент «Реального времени».