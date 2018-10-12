Новости общества

09:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора

08:15, 12.10.2018
Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании в сфере обращения с отходами.

Управляющая компания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

По данным ведомства, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах, либо пополняет несанкционированные свалки, сейчас их более 22 тыс.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты