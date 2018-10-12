Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора

Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании в сфере обращения с отходами.

Управляющая компания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.



По данным ведомства, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах, либо пополняет несанкционированные свалки, сейчас их более 22 тыс.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).