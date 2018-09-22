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Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами

08:27, 22.09.2018
Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Установлена возможность дифференциации нормативов накопления твердых коммунальных отходов по видам и группам отходов», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабмина.

При этом отмечается, что это позволит устанавливать нормативы накопления ТКО по тем видам и группам, которые установлены регионами для раздельного накопления, а также в дальнейшем устанавливать дифференцированные тарифы.

Ранее Минфин подготовил законопроект о введении экологического налога, который должен заменить платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду.

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