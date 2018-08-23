В России спрогнозировали новый скачок цен на бензин из-за повышения акциза и НДС в 2019 году

В России прогнозируют рост цен на бензин на 10% в 2019 году. Это произойдет, если акцизы вырастут с 1 января 2019 года с 8213 рублей до 12 314 рублей за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%.

«Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рубля за литр», — цитирует главу Российского топливного союза Евгения Аркушу РБК.

Напомним, в августе оптовые цены на бензин выросли на 7%. Бензин Аи-92 подорожал на 6,72% до 46,137 тыс. рублей за тонну, а Аи-95 — на 7,4% до 49,399 тыс. рублей за тонну.