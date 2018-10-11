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Суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 48 млн рублей

16:57, 11.10.2018
Суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 48 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму около 46 млн рублей.

Конкурсный управляющий пытался оспорить снятия денег и вкладов физическими лицами, которые производились с 1 декабря по 13 декабря 2016 года.

Также Арбитражный суд РТ признал законным досрочный возврат вклада ООО «Инбрэс» в размере 2 млн рублей 1 и 2 декабря 2016 года. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, отвоевать свои 5,4 млн рублей у «Татфондбанка» смогла и «Агрофирма «Лениногорская», которая оплатила этими деньгами кредит в банке.

ЭкономикаБанки Татарстан
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