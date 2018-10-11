Суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 48 млн рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму около 46 млн рублей.

Конкурсный управляющий пытался оспорить снятия денег и вкладов физическими лицами, которые производились с 1 декабря по 13 декабря 2016 года.

Также Арбитражный суд РТ признал законным досрочный возврат вклада ООО «Инбрэс» в размере 2 млн рублей 1 и 2 декабря 2016 года. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, отвоевать свои 5,4 млн рублей у «Татфондбанка» смогла и «Агрофирма «Лениногорская», которая оплатила этими деньгами кредит в банке.