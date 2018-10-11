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Агрофирма «Лениногорская» смогла отвоевать свои 5,4 млн рублей у «Татфондбанка»

10:24, 11.10.2018
Агрофирма «Лениногорская» смогла отвоевать свои 5,4 млн рублей у «Татфондбанка»
Фото: realnoevremya.ru

ООО «Агрофирма «Лениногорская» в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде смогла оспорить решение АС Татарстана по сделке в «Татфондбанке».

Суд отменил решение регионального арбитража о признании недействительной сделки по списанию денег со счета в ТФБ для оплаты кредита. Общая сумма составила 5,4 млн рублей. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Также конкурсный управляющий сообщил о признании законными снятия физлицом более 2 млн рублей со счета и вклада в банке.

Ранее Арбитражный суд РТ после почти 9 месяцев разбирательств признал незаконными требования «Татфондбанка» к «Нэфис Косметикс».

ЭкономикаБанки Татарстан
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