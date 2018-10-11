Власти Татарстана на 17% увеличат расходы на государственные СМИ в 2019 году

В 2019 году власти Татарстана планируют увеличить расходы на функционирование государственных средств массовой информации республики на 16,7%. Вопрос обсуждался на заседании комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

По словам замминистра финансов РТ Оксаны Кисаповой, расходы бюджета для этих нужд вырастут до 1,4 млрд рублей. В предыдущие годы на финансирование государственных СМИ республики выделяли около 1,2 млрд рублей в год, передает «Коммерсант».

Как отметил глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин, фактические расходы на СМИ в прошлом году составили 1,3 млрд рублей. Из них 0,68 млрд рублей выделили телерадиокомпаниям и 0,58 млрд рублей — прессе и издательствам.

Ранее стало известно, что власти Башкирии за 5 лет намерены потратить на освещение своей работы в СМИ более 3 млрд рублей.