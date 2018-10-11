СМИ сообщили о «не вполне хорошем» состоянии космонавтов «Союза»

Во время осмотра космонавтов корабля «Союза МС-10» выяснилось, что их состояние «не вполне хорошее».

«Членов экипажа „Союз МС-10“ осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее» — сообщил источник ТАСС на космодроме Байконур.

При этом он не уточнил детали, но отметил, что в ближайшее время членов экипажа спецбортом доставят на аэродром Чкаловский в Москву. После этого их перевезут в Звездный городок.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла «авария носителя». Позже выяснилось, что двигатели второй ступени не включились из-за неполадок. Экипаж корабля в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга приземлился в Казахстане.