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Происшествия

После аварии «Союза» экипаж приземлился в Казахстане

12:43, 11.10.2018 1
После аварии «Союза» экипаж приземлился в Казахстане
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Экипаж «Союза МС-10» приземлился в Казахстане после аварии во время взлета ракеты. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь.

«Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга», — передает пресс-служба Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла «авария носителя». Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. Позже выяснилось, что двигатели второй ступени не включились из-за неполадок.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:33
    ко-то сверху выключил моторы второй ступени - наверху не ждали этих путешественников - спрашивать надо разрешения.
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