Подрядчика Госжилфонда РТ отправили под домашний арест

Фото: Реальное время

Под домашний арест на срок до 15 ноября отправил 60-летнего Завдята Камалова сегодня Высокогорский райсуд Татарстана. В ходатайстве Следкома о заключении гендиректора ООО «Барсэлитстрой+» под стражу было отказано, передает с места журналист «Реального времени».

В прениях адвокат подозреваемого в мошенничестве на 102 млн рублей просил отказать в аресте. По его мнению, оснований для возбуждения уголовного дела и подозрений в адрес его клиента не добыто.

Сам Камалов сначала попросил суд отправить его под домашний арест, а затем — не избирать никакой меры пресечения и дать возможность заниматься строительством домов.

В свою очередь представитель прокуратуры района также просил суд отказать в заключении под стражу, ссылаясь на то, что, по фабуле дела, мошенничество совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Напомним, по версии следствия, именно на строительстве социальных объектов по заказу Госжилфонда Татарстана, были похищены 102 млн рублей. В ходе судебного заседания была обнародована информация о стройматериалах, найденных в доме сына подозреваемого.