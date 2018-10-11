Следком обвинил подрядчика ГЖФ в угрозе свидетелю

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Сегодня на заседании суда по мере пресечения подозреваемому в мошенничестве гендиректору ООО «Барсэлитстрой+» Завдяту Камалову следователь Алексей Лоскутов в своем ходатайстве упомянул и факт давлениея на свидетеля.

«Указал свидетелю на угрозы физической расправы со стороны своих знакомых авторитетов криминального мира», — сообщил Лоскутов суду.

Также следователь обнародовал информацию, что на личной стройке сына подозреваемого были обнаружены стройматериалы, «идентичные тем, что предназначались для строительство дома в ЖК «Салават купере», а в доме — оргтехника и документация из офиса ООО «Барсэлитстрой+». По версии следствия, подозреваемый и его родственники намеревались уничтожить данные на электронных и бумажных носителях.

Лоскутов попросил отправить подозреваемого под стражу до 15 ноября.

Напомним, Камалова задержали 9 октября, заподозрив в мошенническом хищении 102 млн рублей Госжилфонда Татарстана.