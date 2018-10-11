Следком просит арестовать подрядчика ГЖФ, его защищает бывший следователь

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В Высокогорский суд Татарстана для избрания меры пресечения доставлен 60-летний гендиректор и учредитель ООО «Барсэлитстрой+» Завдят Камалов. Следком просит взять его под стражу в качестве подозреваемого в мошенничестве на 102 млн рублей до 15 ноября.

В зал суда Камалова доставили в наручниках и водворили в большой стеклянный аквариум для задержанных. Его интересы на заседании защищает адвокат Айрат Уразманов, бывший руководитель второго отдела Следкома по РТ.

Напомним, уголовное дело о хищении средств Госжилфонда Татарстана было возбуждено Высокогорским МРСО Следкома 9 октября, в этот же день Камалов был задержан. На допросе в качестве подозреваемого вину он не признал.

Ранее в том же отделе Следкома было возбуждено дело о невыплате зарплаты рабочим ООО «Барсэлитстрой+», у директора которой на днях изъяли три десятка компьютеров и ноутбуков.