Задержанному Мамаеву грозит дисциплинарное взыскание на сумму более 2 млрд рублей

Полузащитник Павел Мамаев, задержанный по подозрению в избиении людей, должен будет выплатить «Краснодару» огромный штраф в случае расторжения контракта из-за дисциплинарных взысканий.

«По контракту Павел должен будет выплатить клубу 30 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей, — прим. ред.), если договор будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий. Именно это «Краснодар» сейчас и пытается сделать», — сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Краснодар» сообщил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым из-за систематических нарушений дисциплины.

Напомним, вчера Павел Мамаев был задержан на двое суток по уголовному делу о хулиганстве.