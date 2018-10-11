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КЦ «Чулпан» передадут под нужды Всемирного конгресса татар

11:40, 11.10.2018

Культурный центр «Чулпан» передадут под нужды Всемирного конгресса татар. Об этом на брифинге в кабмине рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В настоящее время идет обсуждение внешнего вида, передает корреспондент «Реального времени».

КЦ «Чулпан» возвели в 1992 году. Изначально это был кинотеатр, но через три года его преобразовали в культурный центр. Учреждение стало репетиционной базой танцевального ансамбля «Казань».

Ранее сообщалось, что новый устав Всемирного конгресса татар (ВКТ) прошел регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

ОбществоКультура Татарстан
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