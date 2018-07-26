Новый устав Всемирного конгресса татар зарегистрировали в Минюсте РФ
Новый устав Всемирного конгресса татар (ВКТ) прошел регистрацию в Министерстве юстиции РФ. Об этом проинформировала пресс-служба ВКТ.
«Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован новый устав Международного Союза «Всемирный конгресс татар», принятый на VII Внеочередном съезде организации» — говорится в сообщении.
Ему присвоен учетный номер 1612060331. Документ был выдан накануне, 25 июля.
Напомним, что 20 июля Всемирный конгресс татар на внеочередном заседании согласовал новый устав. Собрание посетили делегаты из 57 российских регионов и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Изменений в руководстве ВКТ не произошло. Председателем национального совета переизбрали премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, а руководителем исполкома организации — Рината Закирова.ОбществоВласть Татарстан
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