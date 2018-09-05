Нарушителей правил благоустройства в Казани оштрафовали на 36 миллионов рублей

С начала года нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 35,9 млн рублей. По факту нарушений административные комиссии Казани вынесли 4 тыс. постановлений.

Наибольшее количество постановлений контролирующие органы вынесли по факту неуплаты за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке. Нарушителей оштрафовали на 50 млн рублей, говорится в сообщении мэрии Казани.

Еще 10 млн рублей штрафов наложили за нарушение порядка организации уличной торговли.



Ранее полиция Казани разыскала молодых людей, которые разбили фонари в парке «Черное озеро». За мелкое хулиганство им грозят штрафы, отчисление из вузов и возмещение ущерба.

