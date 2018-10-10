К внештатным ситуациям готовы: энергетики отработали план действий

18:00, 10.10.2018 Сюжет: ОАО «ТГК-16» 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Энергетики Татарстана показали, как будут действовать в нештатных ситуациях – в Казани прошла общесистемная противоаварийная тренировка. Мероприятие стало частью проверки готовности РДУ Татарстана к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг. В тренировке принял участие оперативный персонал основных энергокомпаний республики.

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