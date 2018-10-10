СМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Великобритания вслед за Русланом Бошировым и Александром Петровым может обвинить в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей 45-летнего Сергея Федотова. О третьем подозреваемом ранее писали СМИ.

По данным «Фонтанки», Федотов в январе — феврале 2014 года одновременно с Петровым и Бошировым совершил путешествие в Чехию. Последние, по данным СМИ, тогда следили за Скрипалем. Все трое пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

Также Федотов минимум три раза посетил Лондон — в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.

Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Другой подозреваемый Александр Петров оказался военным врачом и полковником ГРУ Александром Мишкиным.