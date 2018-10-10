Роман Фатхутдинов стал главой Советского района Казани

Сегодня вечером мэр Казани представил сотрудникам администрации Советского района нового главу — им стал 32-летний Роман Фатхутдинов. По информации источника «Реального времени», его предшественник и бывший начальник Рустем Гафаров вот-вот получит новую должность — первого замруководителя горисполкома.



Источники также подтверждают слухи о скорой отставке главы другого крупного района Казани — Тимура Алибаева, который недавно засветился в скандале с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко. Почему под Алибаевым зашаталось кресло, какую новую должность прочат самому богатому в Казани главе района, кто придет на его место, и какими еще последствиями может обернуться прокурорская проверка по жалобе ветерана, читайте в материале «Реального времени».