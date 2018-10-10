Новости экономики

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Суд признал недействительными сделки «Булгар банка» на сумму более 100 млн рублей

16:50, 10.10.2018
Суд признал недействительными сделки «Булгар банка» на сумму более 100 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Ярославской области признал недействительными сделки «Булгар банка» на сумму около 105 млн рублей.

В том числе две сделки с АО «ФК Сивер» — на 79,2 млн рублей и на 26,5 млн рублей. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Также управляющий сообщил об отказе отменить сделки по выдаче физическому лицу 4,5 млн рублей и перечислению 1 млн рублей на счет в Сбербанке.

Ранее суд признал законным снятие более 24 млн рублей со счетов в «Булгар банке».

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок