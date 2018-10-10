Суд признал недействительными сделки «Булгар банка» на сумму более 100 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области признал недействительными сделки «Булгар банка» на сумму около 105 млн рублей.

В том числе две сделки с АО «ФК Сивер» — на 79,2 млн рублей и на 26,5 млн рублей. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Также управляющий сообщил об отказе отменить сделки по выдаче физическому лицу 4,5 млн рублей и перечислению 1 млн рублей на счет в Сбербанке.

Ранее суд признал законным снятие более 24 млн рублей со счетов в «Булгар банке».