Суд признал законным снятие более 24 млн рублей со счетов в «Булгар банке»

Арбитражный суд Ярославской области отказался признать недействительными снятия со счетов в АО «Булгар банк».

Сделки были произведены с 22 декабря 2016 года по 11 января 2017-го. Общая сумма составила более 24 млн рублей.

Шесть операций связаны с выдачей денег со счета физическим лицам в размере 21,3 млн рублей. Еще одна операция — это перевод 2,7 млн рублей со счета ИП Гурбанова М.Н., на счет физического лица открытый в банке ВТБ24, а также на счет ООО «Оптовая полиграфическая группа» в «Ак Барсе». Данные опубликовал конкурсный управляющий.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей.