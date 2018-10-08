Суд признал законным снятие более 24 млн рублей со счетов в «Булгар банке»
Арбитражный суд Ярославской области отказался признать недействительными снятия со счетов в АО «Булгар банк».
Сделки были произведены с 22 декабря 2016 года по 11 января 2017-го. Общая сумма составила более 24 млн рублей.
Шесть операций связаны с выдачей денег со счета физическим лицам в размере 21,3 млн рублей. Еще одна операция — это перевод 2,7 млн рублей со счета ИП Гурбанова М.Н., на счет физического лица открытый в банке ВТБ24, а также на счет ООО «Оптовая полиграфическая группа» в «Ак Барсе». Данные опубликовал конкурсный управляющий.
Ранее АСВ не смогло оспорить сделку «Булгар банка» на 41 млн рублей.ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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