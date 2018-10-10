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Госдума утвердила новый состав совета директоров Банка России

14:38, 10.10.2018
Госдума утвердила новый состав совета директоров Банка России
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Госдума утвердила новый состав совета директоров Банка России — 10 кандидатур, представленных главой ЦБ и рекомендованных президентом РФ.

Новыми членами совета директоров Банка России стали заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский, директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов и руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Кроме того, продлены полномочия семи действующих членов совета директоров.

В новый состав совета директоров регулятора не вошли четверо из представителей его предыдущего состава: зампреды ЦБ Ольга Полякова и Василий Поздышев, первые зампреды Дмитрий Тулин и Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

Напомним, что в сентябре председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуму 10 кандидатур в совет директоров ЦБ.

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