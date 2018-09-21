Набиуллина предложила 10 кандидатур в совет директоров Центробанка
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуму 10 кандидатур в совет директоров ЦБ.
В числе новых претендентов — заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский, директор юридического департамента Банка Алексей Гузнов и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамут, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Список кандидатур будет рассмотрен на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 25 сентября, на заседании Госдумы его рассмотрят 10 октября, передает «РИА Новости».
Ранее Центробанк назначил новым директором департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову.ЭкономикаБанки
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