Дело Кокорина и Мамаева передано в главное управление МВД Москвы

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передано в главное управление МВД. Игроки обвиняются в избиении двух человек.

«Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования общественность обещают информировать», — заявил начальник управления информации и общественных связей Юрий Титов.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. За два часа до инцидента с чиновниками футболисты также избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Белоруссии получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».