СМИ назвали новую версию взрыва на пермском пороховом заводе

Взрыв на пермском пороховом заводе произошел не из-за детонации газового баллона. Об этом сообщил «Коммерсанту» знакомый с ситуацией источник.

По предварительной версии, хлопок случился в ходе работ на остатках оборудования, которое до середины 90-х использовалось в технологическом процессе по изготовлению специальных химических веществ. Взрыв мог произойти вследствие того, что рабочие задели трубу, на стенках которой сохранились остатки данного вещества.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих на пермском пороховом заводе. Как сообщили в ведомстве, 8 октября на предприятии взорвался газовый баллон. После хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло.

В результате ЧП погибли двое рабочих. Ранее Минздрав опроверг информацию о гибели третьего рабочего на пороховом заводе в Перми.