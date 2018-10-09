Минздрав опроверг информацию о гибели третьего рабочего на пороховом заводе в Перми

Региональный Минздрав опроверг информацию о числе погибших при взрыве на пермском пороховом заводе.

Ранее ведомства сообщало, что третий пострадавший скончался в больнице. Однако позже в министерстве отметили, что рабочий жив — в настоящее время за его жизнь борются врачи. По факту ложной информации о гибели рабочего назначена служебная проверка.

Кроме того, как передает ТАСС, после взрыва на заводе еще один мужчина самостоятельно обратился в медучреждение.

Напомним, на пороховом заводе взорвался газовый баллон. После хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло. В результате ЧП погибли двое рабочих.

