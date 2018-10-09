По факту гибели двух рабочих на пороховом заводе в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих на пермском пороховом заводе.

На данный момент правоохранители продолжают осмотр места происшествия, проводится допрос свидетелей инцидента. Кроме того, была изъята техническая документация, а также видеозапись с камер наблюдения.

Напомним, 8 октября на пороховом заводе взорвался газовый баллон. После хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло. В результате ЧП погибли двое рабочих.

Ранее Минздрав опроверг информацию о гибели третьего рабочего на пороховом заводе в Перми.