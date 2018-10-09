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По факту гибели двух рабочих на пороховом заводе в Перми возбуждено уголовное дело

12:47, 09.10.2018
По факту гибели двух рабочих на пороховом заводе в Перми возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих на пермском пороховом заводе.

На данный момент правоохранители продолжают осмотр места происшествия, проводится допрос свидетелей инцидента. Кроме того, была изъята техническая документация, а также видеозапись с камер наблюдения.

Напомним, 8 октября на пороховом заводе взорвался газовый баллон. После хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло. В результате ЧП погибли двое рабочих.

Ранее Минздрав опроверг информацию о гибели третьего рабочего на пороховом заводе в Перми.

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